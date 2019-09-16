Сдаем на права: В автомобилях станет обязательной аудио и видеофиксация

В России меняются правила сдачи на права. Автодром на экзаменах будут использовать для отдельных маневров, сообщают «Вести:Приморье».

С 1 апреля при сдаче экзамена на права отменят обязательную часть «площадка» и начнут вести аудио-видеофиксацию всего процесса. Об этом предупредили в МВД, пишет ТАСС.

Требования утверждены в правилах проведения экзамена. "Они должны обеспечивать в режиме реального времени видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства, видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометра, контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота), аудиозапись команд и заданий экзаменатора", - пояснили в МВД.

На практическом экзамене будет вестись видеозапись всех действий кандидата в водители и лица, находящегося рядом с ним.

При этом в министерстве рассказали, что для проверки выполнения кандидатом отдельных маневров и действий допускается использование закрытых площадок и автодромов, в том числе автоматизированных, а также территорий, имеющих твердое покрытие, ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]