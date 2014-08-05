Номеру на двух машинах во Владивостоке удивились очевидцы

Во Владивостоке внимательный горожанин обратил внимание на два припаркованных автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Так, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Succeed стояли рядом. Совершенно разные машины, и цена которых также сильно отличается, «носят» одинаковые номера. Многие с улыбкой отнеслись к увиденному, пояснив, что «Владивосток - город контрастов».

В паблике dpskontrol125rus горожане задались вопросом, как такое возможно. Высказали при этом очень разные версии. Кто-то предположил, это шутка. Номера скручены с одной машины, прикручены для фото к другой.

«Братья близнецы ,одна мама,разные отцы

«Город контрастов, ой не могу».

«Номерограм ещё и "Харька"с этими же номерами выдаёт».

«Обычная машина важного человека: для проверок и для души».

«А вот оно что значит зеркальные номера. Теперь понятно».

« Мне однажды звонит дпс-ник и говорит:" Ваша машина Териос номер такой-то?" "Да, моя", - отвечаю "Уберите машину с проезжей части, техника дорогу чистит." Я спросила, мол, где? В Уссурийске, на такой-то улице. А моя - в Лесозаводске в гараже, вот, передо мной стоит».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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