Маломобильную женщину спасли на пожаре

В селе Суражевка на улице Ярославская загорелась квартира, расположенная на четвёртом этаже многоквартирного жилого дома, сообщают «Вести:Приморье».

К месту происшествия прибыли расчёты 8 огнеборцев и 3 единицы техники. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление. В ходе разведки было установлено, что горит хлам в одной из комнат квартиры.

Маломобильную женщину, 1931 года рождения, спасли из квартиры, расположенной выше этажом. Пожарным удалось вынести ее в безопасное место.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 16 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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