Пассажира выбросили из такси, оставив лежать на дороге
Ужасающие своей жестокостью кадры с участием двух молодых людей разлетелись в приморских пабликах, сообщают «Вести:Приморье» .
Отмечается, инцидент произошел на одной из оживленных трасс Владивостока. На видео видно, что водитель бросил на асфальт человека, пнул его. Мужчина остался лежать на асфальте без движения, а водитель ушел к машине.
Кадры попали на видеорегистратор проезжающего мимо водителя. Очевидцы решили предупредить граждан, с чем они могут столкнуться при вызове такси.
пишет автор поста в паблике dps_vl.
В социальных сетях к этому случаю отнеслись по-разному. Кто-то предположил, пассажир мог быть виноват, если отказался сообщить о происшествии в полицию и обратиться в скорую.
«Ну раз он отказался от скорой и полиции, значит сам виноват в произошедшем. Я свечу не держала, но если, к примеру, он вёз с собой наркотики, а водитель об этом узнал - реакция понятна».
Скорее всего, полиция Владивостока обратит внимание на данный случай.
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
видео dps_vl
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