Пассажира выбросили из такси, оставив лежать на дороге

Ужасающие своей жестокостью кадры с участием двух молодых людей разлетелись в приморских пабликах, сообщают «Вести:Приморье» .

Отмечается, инцидент произошел на одной из оживленных трасс Владивостока. На видео видно, что водитель бросил на асфальт человека, пнул его. Мужчина остался лежать на асфальте без движения, а водитель ушел к машине.

Кадры попали на видеорегистратор проезжающего мимо водителя. Очевидцы решили предупредить граждан, с чем они могут столкнуться при вызове такси.

Добрый день!⠀Это произошло в районе перекрёстка Снеговая - Выселковая - Рудневский мост. Вот так у нас работает такси «Максим». Вернулись, молодой человек отказался вызывать полицию и скорую, к сожалению. Просто «вырубил» пассажира и поехал дальше. В «Максим» позвонила, зарегистрировали обращение, но не думаю, что водитель понесёт какое-то наказание. Всё понимаю, но избивать человека, бросать его без сознания на дороге - это прям слишком. Пусть люди будут внимательнее и избегают поездок на Toyota Camry Х 606 ХА 125, водитель явно не в себе,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

В социальных сетях к этому случаю отнеслись по-разному. Кто-то предположил, пассажир мог быть виноват, если отказался сообщить о происшествии в полицию и обратиться в скорую.

«Ну раз он отказался от скорой и полиции, значит сам виноват в произошедшем. Я свечу не держала, но если, к примеру, он вёз с собой наркотики, а водитель об этом узнал - реакция понятна».

Скорее всего, полиция Владивостока обратит внимание на данный случай.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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