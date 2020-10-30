Дама устроила спектакль в такси, обвинив водителя и вызвав себе скорую

В приморских пабликах набирает просмотры видео, на котором видно, пассажирка такси с ребенком устроили целый спектакль, обвинив водителя в том, что он хочет «выбросить» их из машины, сообщают «Вести:Приморье».

Дама, сидя с ребенком в машине такси, начала вызывать скорую, сообщая, что у нее больное сердце, и она задыхается. При этом отметила, что в таком состоянии она оказалась после того, как понервничала. Водитель как мог пытался успокоить пассажирку, предлагая ее бесплатно довезти ее до места назначения. Дама при этом не обращала на него внимания, лишь обзывала его некрасивыми словами. Ребенок в данной ситуации остался совершенно спокойным.

Очередной таксист наткнулся на неуравновешенную даму, сначала он отказался её везти и предложил перезаказать такси, подождав у него в машине, но в итоге женщина пала в истерику и приукрасила происходящее, пишет автор поста в паблике dps_vl.

В комментариях большинство жителей края предположили, женщина явно разыгрывает спектакль. При этом обратили внимание на мелочи, которые сопутствуют состоянию по-настоящему больного человека, коих не увидели у этой дамы.

«Бедный таксист. Я ему не завидую».

«Театр абсурда. Что хотела показать дама?».

«Одни актрисы и режиссёры кругом. Вам бы сплотиться. И может что то дельное выйдет. Когда плохо.тебе пофиг на происходящее.а женщина явно переигрывает».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» рассказывали о случае, который произошел с жительницей Артема. Так, постоянный подписчик whatsapp пояснила, вызвала такси, водитель очень долго ехал по указанному адресу. Несколько раз девушке пришлось созвониться с ним, чтобы объяснить, как лучше и быстрее проехать. Однако то, кого она увидела за рулем, буквально повергло ее в шок. Открыв дверь такси, жительница Артема почувствовала стойких запах алкоголя. А далее - еще хуже. Глаза водителя показались ее стеклянными. Девушка уточнила, что отказалась ехать с таким водителем, и позвонила в другую фирму.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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