Водитель такси потребовал от пассажиров сделать химчистку салона
Жительница город Артема недоумевает от ситуации, в которую она попала после того, как доехала в такси до места назначения, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина рассказала, вызвала такси «Максим» из Артема до Владивостока. Сели, поехали. Водитель все время «зависал» в телефоне. А в конце поездки потребовал от пассажиров сделать химчистку салона машины, так как на коврике, куда ставят ноги пассажиры, оказались мокрые пятна. Пассажирка пояснила, это конденсат от пакета, в котором находится замороженная рыба.
При этом водитель говорил на повышенных тонах, вызвав на подмогу родственников или друзей.
Скандал едва не дошёл до драки и вызова полиции, пояснила пассажирка.
спрашивает автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях поста приморцы негативно отнеслись к ситуации, поясняя, что водитель в данном случае не прав.
«Надо запретить им работать, все что связано с транспортом и будет все норм».
«Берут блин кого попала, а мы себя и своих детей получается из-за такси подвергаем опасности,,, там же очевидно видно, что он не одыкватный».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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