Водитель такси потребовал от пассажиров сделать химчистку салона

Жительница город Артема недоумевает от ситуации, в которую она попала после того, как доехала в такси до места назначения, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина рассказала, вызвала такси «Максим» из Артема до Владивостока. Сели, поехали. Водитель все время «зависал» в телефоне. А в конце поездки потребовал от пассажиров сделать химчистку салона машины, так как на коврике, куда ставят ноги пассажиры, оказались мокрые пятна. Пассажирка пояснила, это конденсат от пакета, в котором находится замороженная рыба.

При этом водитель говорил на повышенных тонах, вызвав на подмогу родственников или друзей.

Скандал едва не дошёл до драки и вызова полиции, пояснила пассажирка.

Ну почему в такси работают такие неадекваты? Как на них найти управу? -

спрашивает автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях поста приморцы негативно отнеслись к ситуации, поясняя, что водитель в данном случае не прав.

«Надо запретить им работать, все что связано с транспортом и будет все норм».

«Берут блин кого попала, а мы себя и своих детей получается из-за такси подвергаем опасности,,, там же очевидно видно, что он не одыкватный».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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