«Дом с привидениями» готовят к сносу во Владивостоке

Деревянный «дом с привидениями» в Ботаническом саду начнут сносить на следующей неделе. Здание пустует уже 20 лет и разрушается. Что будет на его месте, пока не решили, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Сохранить девичий виноград, который оплёл два этажа дома не получится. Черенки лианы планируют раздать горожанам на память.

Деревянный дом был построен в середине 1950-х годов. Сначала в нём жили сотрудники разных институтов ДВО РАН. Потом в здание стало «офисным»: в него переехали хранилище, лесотехническая группа, бухгалтерия и другие службы сада. Но уже больше 20 лет оно пустует.

«Этот дом построен из лиственничного бруса, он довольно прочный. Но в 1999 или в 2000 году в доме случился пожар. Лестницы, перекрытия и всё внутри выгорело. Дом стал аварийным. К сожалению, нам не выделялись средства на капитальный ремонт здания. Тогда же началось затопление фундамента грунтовыми водами. После этого дом вообще потерял возможность к восстановлению», – рассказывает научный сотрудник Ботанического сада, кандидат биологических наук Ирина Крестова.

Снести здание хотели уже давно, но Ботанический сад является федеральным государственным учреждением, поэтому требовалось согласование с Москвой. В прошлом году разрешение наконец было получено, снос начнётся уже на следующей неделе. В Ботсаду надеются, что подрядчик сделает это быстро и аккуратно.

«Что будет на месте дома, мы ещё не решили. У нас нет плана построить что-то. Это всё-таки центр сада. Главным для нас являются растения. Самое главное, о чём мы жалеем, это то, что на этом доме растет огромная лиана девичьего винограда. Сберечь её невозможно. Одна из наших посетительниц предложила расчеренковать эту лиану и раздать жителям города в память о «домике с привидениями», чтобы они посадили её у себя на участках. Мы эту идею поддерживаем и на следующих выходных или через выходные хотим устроить раздачу черенков», – рассказала Ирина Крестова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]