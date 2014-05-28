Разрушение и обвал на мосту: Водители ищут пути объезда

Жителей города Артема предупредили о частичном перекрытии одной из улиц города, сообщают «Вести:Приморье».

Отмечается, что на улице Чалова произошло разрушение и обвал участка мостового сооружения на проезжей части. В связи с этим проезд частично перекрыт.

Вниманию автомобилистов и жителей Артемовского городского округа! Из-за разрушения и обвала участка мостового сооружения на проезжей части по⠀улице⠀Чкалова, проезд частично перекрыт. Специалисты администрации в настоящее время проводят обследование образовавшегося провала, определяют объемы и возможные сроки выполнения срочных ремонтных работ. Пользуйтесь объездом аварийного участка, внимательно выполняйте требования⠀знаков дорожного движения. Будьте внимательны на дороге!⁣

- пишет паблик artemokrug.

В комментариях жители города отметили, ситуация знакома. На данный участок давно пора было обратить внимание.

«Проблема зрела несколько лет».

«Скоро там все рухнет».

«Там, раньше речка протекала, там мост а умники зарыли там все».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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