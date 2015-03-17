В Приморье для движения перекрыли один из мостов

Жителей Большого Камня предупредили, мост перекрыт через речку Сахарная перекрыт, сообщают «Вести:Приморье».

Автомобилистом предлагают объехать данный участок. Дорога есть рядом. При этом отмечают, идут ремонтные работы дорожного полотна. На мосту замечена спецтехника. Работает эвакуатор.

Очевидцы в паблике bkamen_news предположили, ремонт идет в месте стыков, где водителям приходилось «прыгать», проезжая участок. Снимают асфальт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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