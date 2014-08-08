Участок федеральной трассы Владивосток – Хабаровск перекрыт из-за взрывных работ

Сегодня, 10 октября, участок трассы Владивосток – Хабаровск в районе Лесозаводска перекрыт с 10:00 до 17:00 из-за взрывных работ на карьере рядом с дорогой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ФКУ ДСД «Дальний Восток», в период с 18:00 до 19:00 10 октября 2019 года будет запрещен проезд автотранспорта по участку км 405 – км 413 федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

Ограничение связано с проведением взрывных работ в карьере "Лесное", расположенном в 150 метрах от трассы. Объезд будет осуществляться по дорогам местного значения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]