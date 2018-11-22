Участок трассы Владивосток - Хабаровск перекроют из-за взрывных работ

В Приморском крае на участке федеральной трассы А-370 «Уссури» временно ограничат движение.

23 октября 2019 года с 10.00 до 10.30 будет запрещен проезд автотранспорта по участку км 406 – км 407 федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток», это связано с проведением взрывных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]