Снижение налога может коснуться общепита

Бизнесмены в сфере общественного питания могут столкнуться с изменением в оплате НДС, сообщают «Вести:Приморье».

Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей сообщил, что Министерство финансов России прорабатывает вопрос снижения налога на добавленную стоимость (НДС) для сферы общественного питания.

Отмечается, шансы на одобрение этой инициативы позитивные. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в понедельник ТАСС.

«Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве. С ходу такие вещи не решаются, но если Минфин не отверг идею с порога, значит, это хороший знак», — рассказал Титов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]