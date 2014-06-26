Движение грузов через границу с Китаем взяли под контроль
О сложной ситуации с пересечением границы заявила бизнес-омбудсмен в Приморском крае Марина Шемилина. Отмечается, что из-за ограничений по коронавирусу, допускаемое количество единиц грузового автотранспорта в сутки ократилось с 80 до 30 в обе стороны, сообщают «Вести:Приморье».
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил Минтранс взять под федеральный контроль систему электронной регистрации для грузового автотранспорта на границе с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает ТАСС.
Соответствующее предложение содержится в письме, который бизнес-омбудсмен направил главе Министерства транспорта Евгению Дитриху.
«Механизм электронной регистрации положительно себя зарекомендовал. Внедрение такой системы позволит улучшить качество и эффективность прохождения грузов через границу в рамках выполнения задач национального проекта »Международная кооперация и экспорт», — говорится в письме.
Титов также заявил о необходимости внести изменения в нормативные правовые акты для того, чтобы «поручить реализацию механизма электронной регистрации одной из подведомственных Минтрансу государственных структур».
Как сообщает пресс-служба, при этом, в районе пропускного пункта отсутствовала какая-либо система организации очередности прохождения процедур при пересечении границы для грузового транспорта. В свою очередь, это приводило к неконтролируемому скоплению транспорта и многодневным простоям. На уровне правительства региона было принято решение о введении временной электронной регистрации.
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