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Движение грузов через границу с Китаем взяли под контроль

Движение грузов через границу с Китаем взяли под контроль

Источник фото: cdn1.img.sputnik.tj

О сложной ситуации с пересечением границы заявила бизнес-омбудсмен в Приморском крае Марина Шемилина. Отмечается, что из-за ограничений по коронавирусу, допускаемое количество единиц грузового автотранспорта в сутки  ократилось с 80 до 30 в обе стороны, сообщают «Вести:Приморье».

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил Минтранс взять под федеральный контроль систему электронной регистрации для грузового автотранспорта на границе с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает ТАСС.

Соответствующее предложение содержится в письме, который бизнес-омбудсмен направил главе Министерства транспорта Евгению Дитриху.

«Механизм электронной регистрации положительно себя зарекомендовал. Внедрение такой системы позволит улучшить качество и эффективность прохождения грузов через границу в рамках выполнения задач национального проекта »Международная кооперация и экспорт», — говорится в письме.

Титов также заявил о необходимости внести изменения в нормативные правовые акты для того, чтобы «поручить реализацию механизма электронной регистрации одной из подведомственных Минтрансу государственных структур».

Как сообщает пресс-служба, при этом, в районе пропускного пункта отсутствовала какая-либо система организации очередности прохождения процедур при пересечении границы для грузового транспорта. В свою очередь, это приводило к неконтролируемому скоплению транспорта и многодневным простоям. На уровне правительства региона было принято решение о введении временной электронной регистрации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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