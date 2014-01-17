Материнский капитал предлагают использовать по-новому: понравится миллионам

Одной из форм поддержки населения в условиях пандемии может стать возможность использовать до 50% маткапитала для оплаты текущих расходов, сообщают «Вести:Приморье». С таким предложением выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Одна из таких форм [поддержки], которая даже не требует дополнительных денег со стороны государства, — возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов», — цитирует ТАСС слова Титова.

Он подчеркнул, что это сумма составляет примерно 301 млрд рублей. Эти деньги могут оказать существенную помощь семьям, которым требуется поддержка государства. Кроме этого, омбудсмен предложил осуществить прямые выплаты россиянам. Для этого, по его мнению, потребуется 1,85 трл рублей. Титов уверен: это государству по силам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]