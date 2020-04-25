Индексацию маткапитала предложено провести дважды

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил проиндексировать материнский капитал не только с 1 января следующего года, но еще и с 1 июля, сообщают «Вести:Приморье». С инициативой он выступил в адрес Минтруда.

С 1 января 2021 года сумма маткапитала должна увеличиться почти на 23 тыс. рублей и составить 639 432 рубля. "Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%", - отмечается в обращении на имя министра Антона Котякова, которое цитирует RT.

Необходимость дополнительной меры парламентарий объяснил тем, что рождаемость надо стимулировать: Федоров сослался на данные Счетной палаты о том, что в период с января по июль текущего года в России родилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще одна индексация маткапитала, по его оценке, могла бы стать существенной мерой поддержки, направленной на улучшение демографической ситуации, отмечает «РГ».

Федоров предложил принять решение, исходя из возможностей бюджета РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]