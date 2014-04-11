Материнский капитал: новое применение одобрил президент
Материнский капитал можно будет тратить на операций детей. Президент не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
В ходе разговора на встрече с региональными уполномоченными по правам человека Путин признался, что впервые столкнулся с постановкой вопроса о применении материнского капитала на лечение. «Думаю, что это, конечно, нужно сделать», — заявил глава государства. При этом Путин подчеркнул, что необходимо с осторожностью вводить новые варианты использования средств, чтобы не было возможности для мошенничества.
Путин напомнил, что материнский капитал, как мера поддержки семей с детьми, был придуман в России и в других странах не существует.
"Но вот на операции, наверное, да, надо только подумать, чтобы это [средства] уходило именно туда. Обязательно продумаем, с коллегами посоветуемся", - заверил глава государства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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