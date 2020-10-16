Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:35

«Куча мала, сейчас все встанет»: несколько машин и автобус попали в ДТП

«Куча мала, сейчас все встанет»: несколько машин и автобус попали в ДТП

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке в ДТП попали несколько транспортных средств, сообщают «Вести:Приморье».

Сразу несколько машин и пассажирский автобус перекрыли проезд трамваю. Скорее всего, сейчас на участке Шепеткова - Луговая будет пробка.

Водители, знакомые с такими ситуациями предположили, что кто-то не взял в расчет радиус при повороте.

«Похоже о радиусе ничего знать не знает».

«Как всегда, узбек на автобусе с третьей полосы в первую!».

«Куча мала, сейчас все встанет».

«Не в узбеках дело, а в тех кто лезет под автобусы и длинномеры на повротах, видимо не зная, что те берут заведомо увеличенный радиус, чтобы задние колеса на зашли на бордюр, или не слетели в канаву. Если Вы кончено не имели ввиду, что узбек был на том желтеньком микробе».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Детали выясняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме