«Куча мала, сейчас все встанет»: несколько машин и автобус попали в ДТП
Во Владивостоке в ДТП попали несколько транспортных средств, сообщают «Вести:Приморье».
Сразу несколько машин и пассажирский автобус перекрыли проезд трамваю. Скорее всего, сейчас на участке Шепеткова - Луговая будет пробка.
Водители, знакомые с такими ситуациями предположили, что кто-то не взял в расчет радиус при повороте.
«Похоже о радиусе ничего знать не знает».
«Как всегда, узбек на автобусе с третьей полосы в первую!».
«Куча мала, сейчас все встанет».
«Не в узбеках дело, а в тех кто лезет под автобусы и длинномеры на повротах, видимо не зная, что те берут заведомо увеличенный радиус, чтобы задние колеса на зашли на бордюр, или не слетели в канаву. Если Вы кончено не имели ввиду, что узбек был на том желтеньком микробе».
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Детали выясняются.
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