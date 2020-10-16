«Куча мала, сейчас все встанет»: несколько машин и автобус попали в ДТП

Во Владивостоке в ДТП попали несколько транспортных средств, сообщают «Вести:Приморье».

Сразу несколько машин и пассажирский автобус перекрыли проезд трамваю. Скорее всего, сейчас на участке Шепеткова - Луговая будет пробка.

Водители, знакомые с такими ситуациями предположили, что кто-то не взял в расчет радиус при повороте.

«Похоже о радиусе ничего знать не знает».

«Как всегда, узбек на автобусе с третьей полосы в первую!».

«Куча мала, сейчас все встанет».

«Не в узбеках дело, а в тех кто лезет под автобусы и длинномеры на повротах, видимо не зная, что те берут заведомо увеличенный радиус, чтобы задние колеса на зашли на бордюр, или не слетели в канаву. Если Вы кончено не имели ввиду, что узбек был на том желтеньком микробе».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Детали выясняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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