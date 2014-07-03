Минтай с Дальнего Востока выставили на биржевые торги

Первый запуск биржевых торгов водными биологическими ресурсами (рыбной продукцией) состоялся во вторник, 30 марта, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Первым реализованным товаром стал минтай замороженный, выловленный на Дальнем Востоке. Биржевым базисом поставки выступил склад ОАО «ВМРП» во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

О важности запуска рыбной продукции на СПбМТСБ рассказали представители дальневосточных рыбопромысловых компаний. По словам управляющего директора группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова, организация биржевых торгов дальневосточной рыбопродукцией позволит экспонировать ценные биоресурсы ресурсы на практически неограниченных рынках сбыта, включая международные рынки, а строгие биржевые требования и стандарты позволят привлечь более консервативных покупатели прежде всего зарубежных.

«Это может дать такой же эффект, который был получен два года назад при реализации нового интернет-портала, упростившего получение участков акваторий для выращивания аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Благодаря этому открытым электронным аукционным торгам привлечено большее число возможных пользователей, и, соответственно, цена на лоты выросла в десятки раз», – обозначил он.

«Это значимое событие для отрасли. Во многих странах мира биржевая торговля рыбопродукцией – важный механизм ее реализации. Наша ассоциация поддерживает развитие биржевой торговли, в том числе применительно к продукции из водных биоресурсов», – отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что продажа выловленной на Дальнем Востоке рыбной продукции на биржевых торгах позволит сделать механизм поставок более прозрачным.

«Все рыбные ресурсы должны приносить пользу государству и людям, а значит, механизмы продажи должны быть максимально прозрачными. Биржевая торговля продукцией рыбопромышленного комплекса – необходимый шаг по развитию организованного, прозрачного регулируемого рынка. Цивилизованные торги напрямую влияют на развитие экономики Дальнего Востока, формируют справедливую цену, что отражается на благосостоянии жителей региона. Это также важная составляющая государственной программы развития Дальнего Востока, улучшения его инвестиционного климата», – обозначил он.

Продавать рыбную продукцию на бирже выгодно не только рыбопромысловым компаниям, но и самим организаторам торгов. По мнению вице-президента СПбМТСБ Антона Карпова, запуск торгов водными биологическими ресурсами – перспективное и интересное направление работы.

«Реализация рыбной продукции на биржевых торгах позволит обеспечить прозрачность рынка и конкурентное ценообразование. Хотел бы поблагодарить за поддержку представителей регуляторов, законодательных и исполнительных органов власти», – сказал он.

В качестве биржевого базиса поставки выступил склад ОАО «ВМРП», расположенный во Владивостоке. Как пояснил заместитель генерального директора Владивостокского рыбного терминала Константин Ежов, торговля рыбой через биржу поможет развитию торговли рыбопродукцией на внутреннем рынке РФ, уменьшит стоимость рыбопродукции для покупателя и позволит создать прозрачные механизмы ценообразования.

«Это один из наших успешных проектов. Мы несколько месяцев активно взаимодействовали с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, чтобы на первых рыбных торгах был вставлен именно дальневосточный минтай. Такие биржевые механизмы помогают развивать торговый рынок, делать экономику рыбопромысловых и логистических компаний более эффективной. И все это делается в рамках Указов главы государства, Правительства и Национального плана развития конкуренции. Конечно, для бизнеса очень важно, чтобы была прибыль, чтобы зарабатывалось больше денег. Но для нас еще важно, чтобы развивались не только отдельные компании, а вся экономика в целом. Сейчас большая часть улова идет в Китай. Это неправильно. Мы хотим, чтобы она доходила до потребителей в России. А если улов идет на экспорт – чтобы были понятные для бизнеса механизмы. Поэтому мы и в дальнейшем будем сотрудничать с биржей», – подчеркнул он.

Напомним, рыбохозяйственный комплекс является для Дальнего Востока важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биоресурсов страны приходится на этот регион. Для поддержки переработки рыбной продукции в России введен механизм инвестиционных квот. В рамках данного механизма на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых девять уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области.

«В перспективе мы должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории нашей страны, на нашем Дальнем Востоке», – считает Юрий Трутнев.

Справочно. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) создана в мае 2008 года и является сегодня крупнейшей товарной биржей России. СПбМТСБ организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, сжиженных углеводородных газов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Ее задача – создание прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские товары.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]