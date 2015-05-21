В Приморье запустили биржевые торги лесом на экспорт

В Приморье запустили первые в России биржевые торги лесом на экспорт. В торжественной церемонии участвовали губернатор края Олег Кожемяко, а также представители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Во Владивосток они прибыли из культурной столицы нашей страны. Что этот проект даст Приморью и сколько ещё регионов Дальнего Востока станут его участниками, расскажет Александра Мостовая.

Пуск и торги официально открыты. И сразу же первая сделка по продаже ели — прямо на официальной церемонии. В нашем крае запустили пилотный проект. На электронной площадке торговлю приморскими лесоматериалами внутри региона открывали — в сентябре 2018-го. Теперь же экспортировать древесину будут непосредственно из Приморья.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Наш край выбран неслучайно, более 32 млрд рублей составляет тот потенциал, который реализуется на внутреннем и внешнем рынке, это 20 000 работающих в лесной отрасли. Я надеюсь, что этот почин, который начат в Приморском крае, будет продолжен на всей территории Российской Федерации».

А почин продолжен будет. Соглашения о сотрудничестве с представителями Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей заключили 25 регионов. На Дальнем Востоке, кроме Приморья, это Амурская область, Хабаровский край и Бурятия.

Алексей Рыбников, президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи: «Рассчитываем, что первые сделки будут сегодня уже заключены, ну а далее — расчёты, поставка, исполнение договоров, посмотрим, как всё это работает. Это даст возможность нам дальше развивать проект».

Памятная стелла с подписью губернатора — в подарок президенту Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В торгах на бирже помимо российских предприятий участвуют и компании из Китая. А расчёты между участники ведут в рублях. Для Приморья этот проект важен. Его главная задача — обеспечить прозрачность сделок в лесной отрасли, а также создать комфортные условия для развития лесного хозяйства в дальневосточных регионах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]