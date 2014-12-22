Первые в стране: в Приморье стартовали биржевые торги лесом на экспорт





Пилотный проект биржевых торгов древесиной на экспорт на площадке Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи стартовал во Владивостоке, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.

В церемонии запуска приняли участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и президент биржи Алексей Рыбников.

Проект биржевых торгов лесом на экспорт реализуется по поручению Президента РФ России Владимира Путина. В его основе заложен механизм, при котором в торгах на бирже наряду с российскими отраслевыми предприятиями принимают участие компании из Китая. Используются универсальные контракты, которые позволяют одновременно, в рамках единой торговой сессии, приобретать древесину на биржевых торгах компаниям, представляющим разные страны. Расчеты между участниками торгов осуществляются в национальной валюте РФ.

Торжественный старт начала торгов ознаменовало нажатие зеленой кнопки главой Приморья и президентом биржи.

Как отметил Олег Кожемяко, экспортная торговля лесоматериалами на товарной бирже – важное событие для всей лесной отрасли России и развития ее экспортного потенциала.

«Биржевые торги успешно развиваются, но экспортное направление запускается именно в Приморском крае. Наш регион выбран неслучайно – руководство края и предприниматели заинтересованы в экспорте лесной продукции в страны АТР через биржевые торги. Более 32 миллиардов рублей – потенциал на внутреннем и внешнем рынках. В лесной отрасли работают более 20 тысяч человек», – подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что Администрация Приморья и СПбМТСБ направят свои усилия на то, чтобы участники торгов не сталкивались с проблемой длительного оформления своих грузов, – будут выстраивать «зеленые коридоры», ускорят прохождение фитосанитарного и таможенного контроля, выдачу разрешения СИТЕС на дуб и ясень.

«Весь мир переходит на такую форму работы – понятную и прозрачную, позволяющую видеть чистоту сделок. Надеюсь, что этот опыт будет распространен на всей территории России», – заявил Олег Кожемяко.

По словам Алексея Рыбникова, торги продукцией лесной отрасли на бирже на российском рынке демонстрируют рост показателей. Поэтому развитие торгов с поставкой на экспорт – следующий важный шаг.

«Задачи решения проблем лесной отрасли были поставлены на высшем государственном уровне. Главные из них – это упорядочивание экспорта, преодоление серых схем, прозрачность ценообразования. Мы самым тесным образом работаем с регуляторами и с руководителями регионов. Биржа уже предложила ряд инициатив, связанных с пересмотром распределения квот на экспорт круглого леса. В задачи организации экспорта через биржу входят: аккредитация иностранных участников, налаживание взаимодействия с таможенными и налоговыми органами, формирование электронного документооборота, расчеты и контроль по заключенным сделкам», – отметил президент СПбМТСБ.

Первые сделки будут заключены на базисах, находящихся на территории Приморского края. Участники торгов – российские продавцы и покупатели из КНР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]