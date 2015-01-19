Резидент Сколково откроет компанию по протезированию в столице Приморья

В июне этого года во Владивостоке планируется открыть Дальневосточное представительство российской компании «Моторика», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. О том, что кардинально может измениться в протезировании верхних конечностей с приходом резидента инновационного центра «Сколково» в Приморье, шла речь на рабочей встрече по реализации стратегической инициативы «Доступная среда» в «Точке кипения» ВГУЭС во вторник, 30 марта. В ней приняли участие представители компании, Агентства стратегических инициатив, руководители региональных министерств и краевых отделений федеральных ведомств, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями.

По словам директора по региональному развитию компании Руслана Садыкова, «Моторика» предлагает новые технологии протезирования верхних конечностей на стыке медицины и робототехники, занимается реабилитацией и сопровождением пользователя высокотехнологичного протеза.

«Мы разрабатываем современные средства реабилитации для улучшения жизни людей с инвалидностью, меняем устаревшие подходы к протезированию и помогаем получать функциональные бионические и активные протезы рук. Безусловно, все это меняет качество жизни людей. Наша задача – сделать все возможное, чтобы получение протеза было связано только с положительными эмоциями», – отметил он.

При активной поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) за пять лет опыта работы компания изготовила около 3 тысяч высокотехнологичных протезов. Важно, что продукция «Моторики» предоставляются бесплатно всем, кому это прописано индивидуальной программой реабилитации.

Министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая проинформировала участников встречи о том, что пользователи высокотехнологичных протезов от «Моторики» есть и среди приморцев. За два года протезы от «Моторики» получили девять жителей края. Региональное отделение Фонда социального страхования и специалисты протезно-ортопедического профиля отработали еще с 10 инвалидами, которые заявляли о нуждаемости в протезировании от компании «Моторика».

«В этом году уже организовано протезирование двоих. Еще по двум инвалидам организационные вопросы решаются в бюро медико-социальной экспертизы в установленном порядке. Шесть человек не пришли по приглашению или отказались от протезирования – причины разные. Но считаем, что воспользоваться бесплатными высокотехнологичными современными техническими средствами реабилитации должны больше приморцев», – подчеркнула глава ведомства.

Руководитель АСИ по ДФО Ольга Курилова обратилась к коллегам с предложением упростить маршрутизацию обращений по протезированию инвалидов.

Все мы заинтересованы в том, чтобы граждане, которые в этом нуждаются, получили полноценный доступ, в том числе к продукции “Моторики”. Это поможет им значительно повысить качество жизни и успешно социализироваться в обществе», – обозначила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]