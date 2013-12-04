Новости Общество Происшествия
Сегодня, 14:08

«Погоня и задержание»: боевик разыгрался на путепроводе во Владивостоке

«Погоня и задержание»: боевик разыгрался на путепроводе во Владивостоке

Сотрудники ГИБДД во Владивостоке задержали пьяного водителя на чужой машине, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель автомашины марки Isuzu Bighorn скрылся с места ДТП. Наряды ДПС получили ориентировку о происшествии.

В районе Некрасовского путепровода инспекторы ДПС заметили разыскиваемый автомобиль. Полицейские потребовали от водителя остановиться. Но он решил скрыться, увеличив скорость. Сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля.

В районе улицы Сабанеева водитель заехал в тупик, и, выскочив из салона машины, попытался скрыться. Но у него ничего не получилось. При задержании правонарушитель оказал сопротивление. К нему пришлось применить наручники.

Мужчина был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

В отношении 25-летнего жителя Ольгинского района были составлены административные протоколы по нескольким статьям.

Кроме того, нарушителя общественного порядка привлекли к уголовной ответственности по статье за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Злостному нарушителю ПДД назначили 15 суток административного ареста. Задержанный пояснил, что работает на автомойке и самовольно взял внедорожник клиента, чтобы покататься.

Фигуранту уголовного дела также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцам автомашин, одну из которых он «притер» по дороге, а вторую взял без спроса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме