«Погоня и задержание»: боевик разыгрался на путепроводе во Владивостоке

Сотрудники ГИБДД во Владивостоке задержали пьяного водителя на чужой машине, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель автомашины марки Isuzu Bighorn скрылся с места ДТП. Наряды ДПС получили ориентировку о происшествии.

В районе Некрасовского путепровода инспекторы ДПС заметили разыскиваемый автомобиль. Полицейские потребовали от водителя остановиться. Но он решил скрыться, увеличив скорость. Сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля.

В районе улицы Сабанеева водитель заехал в тупик, и, выскочив из салона машины, попытался скрыться. Но у него ничего не получилось. При задержании правонарушитель оказал сопротивление. К нему пришлось применить наручники.

Мужчина был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

В отношении 25-летнего жителя Ольгинского района были составлены административные протоколы по нескольким статьям.

Кроме того, нарушителя общественного порядка привлекли к уголовной ответственности по статье за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Злостному нарушителю ПДД назначили 15 суток административного ареста. Задержанный пояснил, что работает на автомойке и самовольно взял внедорожник клиента, чтобы покататься.

Фигуранту уголовного дела также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцам автомашин, одну из которых он «притер» по дороге, а вторую взял без спроса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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