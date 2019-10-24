«Диванные» критики напали на заблудившегося водителя фуры

Во Владивостоке водитель фуры попал в неприятную ситуацию на дороге, заехав в один из дворов города, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, водитель большегруза не смог преодолеть участок дороги на улице Давыдова у дома 28. Кстати, нашлись отзывчивые люди, которые решили помочь горе-водителю. Стоя перед машиной, пытались руководить действиями водителя.

История умалчивает, чем закончилась история. Автор видео в паблике dps.control не показал финал. Но надеемся, что жители города действительно смогли помочь мужчине, который оказался в нашем городе.

«Зачем заезжать? выйди посмотри, потом делай».

«Ща начнут диванные критики писать ,типо дурак и т.д. Он не местный по-любому ,запутался ,ну ничего же страшного, вон человек мудрый просто взял и помогает выйти из ситуации, а никак многие тут прессовать человека. Если бы были все люди прийти на помощь ,а не гнобить сразу, мир бы был добрее. А те ,кто злобные коментарии пишут, вас наверное всю жизнь гнобят и вы такие».

«Я понимаю человек не местный. Едет по навигатору и тд. Заблудился. Но если ты не уверен куда ехать, припаркуй фуру. Пройди пешком, посмотри».

«*** глаза в голове. на встречку выехал - не местный, навигатор обманул, поворачивать в запрещённых местах - не местный, навигатор завёл, на вторяке по помосту проезжать вместо того что бы чуть суть на светофоре постоять - тоже не местный и навигатор завёл? Голова я в неё ем - думать и видеть такие не умеют».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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