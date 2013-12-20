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«Заблудившийся» водитель показал новые правила проезда дороги во Владивостоке

«Заблудившийся» водитель показал новые правила проезда дороги во Владивостоке

Во Владивостоке в районе развязки на Баляева горожане стали очевидцами ситуации, при которой водитель показал новые правила проезда данного участка дороги, сообщают «Вести:Приморье».

Так, оказалось, водитель выехал на «встречку» и продолжил движение вопреки логике и правилам движения.

Многие приморцы в паблике dps.control с пониманием отнеслись к увиденному, предположив, что водитель действительно не знает город, поэтому «заблудился».

«И не только ему, другим участникам то как повезло, что не летели навстручу. А штрафануть его ещё могут, тк Баляйка вся в камерах и есть онлайн камеры, Вы у себя по телику можете видеть дороги и данный объект».

«Как он туда попал».

«На Баляева такая развязка, что с первого раза не поймёшь. Я когда начинала ездить, первый раз поехала со Второй речки через Руднеский мост на Нейбута. Не сразу разобралась, где сворачивать на путепровод и свернула перед мостом, оказалась на встречной полосе. Когда поняла, выбор был невелик: задним ходом вернуться на Баляева или через встречку и двойную сплошную переехать на свою полосу. Выбрала второй вариант, благо был рабочий день, середина дня, и машин было мало. Всякое бывает в жизни, однако».

«Какие все недобрые. Мало ли как человек там оказался? Скорее всего, правда не местный. Люди, будьте добрее!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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