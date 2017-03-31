Анонс на 10 апреля

10 апреля в 9.30 – Владивосток, стадион «Строитель» и «Олимпиец» (улица Батарейная, 2) – Олимпийская зарядка.

10 апреля в 10.00 – Владивосток, Минный городок – субботник.

10 апреля в 12.00 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Непослушные котята».

10 апреля в 12.00 – Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «Курочка Ряба».

10 апреля в 12.00 – Владивосток, "NAS много" (Станюковича, 3) – выставка современного искусства Vladivostok Art Station.

10 апреля в 13.00 – Владивосток, библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – игротека.

10 апреля в 15.00 - Международный аэропорт Владивосток, в ситуационном центре аэровокзала на втором этаже - Тотальный диктант.

10 апреля в 15.00 – Тотальный диктант в ДВФУ:

на русском языке ― 15.00, корпус D, D207(346);

на английском языке ― 16.40, читальный зал технических наук Научной библиотеки ДВФУ (корпус А, 10 этаж);

для иностранцев, изучающих русский язык ― 15.00, Центр русского языка и культуры ДВФУ (Алеутская, 61).

10 апреля в 17.00 - в Научной библиотеке ДВФУ - литературный критик и журналист Галина Юзефович прочтет лекцию и проведет публичное онлайн-интервью по телемосту с автором текста Тотального диктанта Дмитрием Глуховским.

10 апреля в 16.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – виртуальный концертный зал. Звёзды академической сцены. Хворостовский, Григорян, Мазурова.

10 апреля в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Щелкунчик».

10 апреля в 18:00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – гала-концерт Дальневосточного государственного института искусств.

10 апреля в 18.00 – Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Бог резни».

10 апреля в 18.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

10 апреля в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Собака на сене».

10 апреля в 19.00 – Владивосток, Laundry bar (Семёновская, 9-б) – «УрБАРнистика 2.0».

10 апреля в 10.30 - в Уссурийске у мемориального комплекса «Вечный огонь» - торжественное открытие велопробега Уссурийск - Артем, посвященного памяти погибших в локальных войнах. Старт «Семейного заезда» будет дан в 10.50. Участники велопробега на полную дистанцию стартуют в 11.00.

10 апреля - Владивосток, СК «Олимпиец» (улица Батарейная, 2) - Краевые финальные соревнования по плаванию «Золотая рыбка» среди школьников 10-16 лет во Владивостоке. Водные дорожки бассейна спорткомплекса «Олимпиец» (улица Батарейная, 2) в эти дни принимают более 200 юных пловцов со всех уголков Приморского края. Лучших спортсменов наградят медалями и грамотами.

10 апреля в 11.00 - в Арсеньеве, в спортивной школе «Богатырь» (улица Ломоносова, 42а) - чемпионат Приморского края.

10 апреля в 10.00 - в кампусе ДВФУ на острове Русский - Чемпионат и первенство края по дзюдо.

10-11 апреля в 9.00 - В физкультурно-оздоровительном комплексе Артема (улица Фрунзе, 32б) - чемпионат и первенство Приморского края по фехтованию.

10-11 апреля в 10.00 - В спортзале МГУ имени Г.И. Невельского во Владивостоке (улица Верхнепортовая, 50а) - стартует первый этап чемпионата Приморья по волейболу среди мужских и женских команд.

10 апреля - во Владивостоке на базе Дворца культуры «Традиции и современность» (улица Бурачка, 15) - турнир города по шашкам. Соревнования посвящены памяти ветерану этого вида спорта Владимиру Мелешко.

10 апреля в 10.00 - в физкультурно-оздоровительном комплексе Артема (улица Севастопольская, 36) - Фестиваль по пауэрлифтингу «Здоровье, твое счастливое будущее».

10 апреля в 12.00 - в Большом Камне, в спортивном комплексе (улица Карла Маркса, 45) - чемпионат и первенство города по киокусинкай.