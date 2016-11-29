Олег Кожемяко высказался против изменения границ Тавричанского лимана

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ученые выступили против изменения границ охраняемой природной территории (ООПТ) «Лиман реки Раздольная», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Этот вопрос обсудили на заседании Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биоресурсов Приморского края в понедельник, 5 апреля.

Вопрос об изменении границ ООПТ рассматривается экспертами-экологами уже не в первый раз. Предполагалось, что такое решение позволит вести на территории хозяйственную деятельность, в частности, добывать ракушку корбикулу, идущую в основном на экспорт. Тревогу экологов вызывает то, что сам процесс добычи может происходить при помощи драг, которые уничтожат весь местный подводный мир.

Выслушав «за» и «против» изменения статуса ООПТ, глава Приморья высказал свое мнение. Он подчеркнул, что подобные места нужно максимально сохранять в первозданном виде.

«Что даст нам изменение статуса Тавричанского лимана – несколько рабочих мест, какую-то добычу. Да, возможно и правы те эксперты, которые говорят, что не будет вреда природе. Но не лучше ли пойти по пути рекреационного туризма, организовать то же спортивное рыболовство, при этом сохранить экологию, уникальное место, которое описано исследователями края?..», – сказал Олег Кожемяко.

В качестве примера он привел Астраханский лиман, куда после создания соответствующих условий стали приезжать десятки тысяч туристов. В то же время Губернатор подчеркнул, что Правительство Приморья готово поддержать изменение режима ООПТ для создания там туристической зоны с соблюдением экологических требований. В богатом рыбой районе могут быть построены туристические базы для спортивного и любительского рыболовства, для семейного отдыха на воде. Этот вид досуга становится все более популярным среди приморцев, и, по словам губернатора, при соблюдении экологических норм, может получить широкое развитие.

Члены экспертного совета проголосовали против изменения границ Тавричанского лимана.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]