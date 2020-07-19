Губернатор выразил свою позицию по строительству НЗМУ в Приморье

Глава Приморского края Олег Кожемяко назвал разговоры о вреде строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) несостоятельными и препятствующими развитию региона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Об этом он заявил на заседании Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биоресурсов Приморского края в понедельник, 5 апреля.

Общественники, ученые, представители власти в очередной раз собрались, чтобы обсудить вопросы строительства завода во Врангеле.

«Тема волнует очень многих, как простых людей, так и ученых. Есть различные мнения, заключения специалистов всех уровней, и мы не можем стоять в стороне от этих важных решений», – пояснил председатель совета Алексей Агошков.

По словам Олега Кожемяко, на протяжении года в Приморье ведется целенаправленная работа не только по обсуждению безопасности нового предприятия, по информированию населения обо всех этапах проекта в экологической плоскости, перспектив развития Врангеля, но и по улучшению жизни поселка уже сейчас.

«Переоборудованы школы, закуплено новое оборудование, поддерживаются спортивные команды, готовятся к благоустройству общественные пространства. Эту работу люди уже видят, и это только начало», – отметил Губернатор.

Подчеркнуто, что строительство завода позволит газифицировать Находку и соседние муниципалитеты, обеспечит местных жителей возможностью получить высокооплачиваемые рабочие места, даст развитие смежным производствам.

«Все разговоры об опасности НЗМУ несостоятельны и они препятствуют развитию Приморского края, зато играют на руку нашим конкурентам, которые не заинтересованы в сильном регионе, чтобы жизнь здесь была лучше, чтобы создавались высокооплачиваемые места», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]