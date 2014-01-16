Олег Кожемяко: Руководство завода НЗМУ в Приморье должно находиться в постоянном диалоге с людьми

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в четверг, 6 августа, провел первое установочное заседание экологического совета по контролю за строительством Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ). Глава региона заявил, что предприятие должно быть экологически безопасным и строиться с учетом мнения местных жителей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Деятельность предприятия долгое время не освещалась должным образом в средствах массовой информации, что породило массу вопросов у жителей Находки. Наиболее острый из них – экологическая безопасность завода.

По словам исполнительного директора АО «НЗМУ» Виктора Гребенюкова, завод будет построен по датской технологии. Это максимально безопасное для окружающей среды предприятие, отвечающее всем самым жестким природоохранным требованиям.

«Прежде всего, предусмотрена система противоаварийной защиты. Искусственный интеллект автоматически останавливает работу в случае внештатной ситуации. Технологические процессы управляются компьютерами, что исключает человеческий фактор. На заводе и в поселке установят специальные датчики, контролирующие состояние воздуха и воды. Разведение аквакультуры в бухте будет экологическим маркером», – проинформировал директор.

Отвечая на вопрос, нарушают ли строители экологическое законодательство при вырубке лесных насаждений на сопке и побережье, он сообщил, что завод строится на землях промышленности и транспорта. Здесь нет животных и растений, занесенных в Красную книгу России.

«Собственник участка – КРДВ – разрешил вырубку кустарников и деревьев. Взамен мы высадим новые с учетом мнения жителей Находки. Участки для озеленения подберет городская администрация», – сказал Виктор Гребенюков.

Представитель предприятия также опроверг слухи о том, что завод китайский и на нем будут работать иностранные рабочие.

«Завод строит китайская компания, имеющая богатый мировой опыт в этой области. Но работать на НЗМУ будут местные жители – 90% из 1500 мест закреплено за приморцами», – обозначил Виктор Гребенюков.

Олег Кожемяко заявил, что такие крупные инвестиционные проекты необходимо строить в прямом диалоге с людьми. Для этого нужно открыть общественную приемную, официальный сайт для вопросов и ответов.

«Шаг за шагом эти вопросы нужно снимать, чтобы местные жители видели в проекте будущее для себя, детей, экологическую безопасность. Чтобы появлялись перспективы для молодежи, была возможности бесплатного обучения за счет НЗМУ и, после успешной сдачи экзаменов, гарантированное трудоустройство на предприятии. Этот и другие вопросы мы будем держать на постоянном контроле», – обозначил глава Приморья.

По итогам заседания был составлен протокол, по каждому вопросу будет дан квалифицированный ответ с обозначенными сроками и подтверждающими документами.

Для максимальной открытости и вовлеченности в процесс местных жителей было принято решение создать общественный экологический совет. Примечательно, что первое его заседание прошло максимально открыто – его можно было посмотреть в прямом эфире местного телевидения, в пабликах в социальных сетях Находки и самого предприятия. Такой опыт планируется использовать и в дальнейшем.

Отметим, АО «НЗМУ» является резидентом ТОР «Нефтехимический». Основное производство – метанол для экологического топлива «Евро 5» и минеральные удобрения.

Планируется создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Заключены соглашения с ДВФУ о подготовке кадров для будущего предприятия.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]