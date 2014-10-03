"Все будет максимально безопасно для окружающей среды" - руководство Находкинского ЗМУ

11 сентября руководство Находкинского завода минеральных удобрений провело пресс-тур для представителей СМИ и общественности. Моим коллегам рассказали, как будет проходить строительство предприятия. При этом уверяют, что все нормы экологического законодательства будут соблюдены.

Это одна из площадок будущего завода минеральных удобрений. Работы идут в районе Козьмино. Строительство предприятия вызывает немало споров среди местных жителей уже несколько месяцев. В июне возмущённые находкинцы даже устраивали несанкционированную забастовку против возведения завода. На сегодня главный вопрос, который волнует людей, будет ли обеспечена экологическая безопасность. И нарушают ли строители экологическое законодательство при вырубке лесных насаждений на сопке и побережье.

Виктор Гребенюков, исполнительный директор Находкинского завода минеральных удобрений:

"Мы не собираемся нарушать нормы экологического законодательства. Сегодня проводим изыскательные работы, все разрешения у нас есть".

Юрий Выходцев, начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии Находкинского завода минеральных удобрений:

"Все... будет максимально безопасно для окружающей среды... Резервуары будут для исключения попадения в атмосферу. Выбросы будут минимальные и будут ограничены территорией завода".

Как отмечает руководство предприятия, завод строят на землях промышленности и транспорта, где нет животных и растений из Красной книги.

Трудится на объекте будут местные жители. Создать планируют более 1,5 тысяч новых рабочих мест. Для будущего предприятия уже заключили соглашения с Дальневосточным федеральным университетом о подготовке кадров.



Инесса Пестярева, генеральный директор строительной компании:

"На сегодня у нас сделаны около 8 километров, сделаны площадки под грунт".

Проблемная стройка оказалась в центре внимания краевых властей. В августе губернатор Олег Кожемяко провёл совещание экологического совета, главной темой которого стал проект Находкинского завода минеральных удобрений. На этой встрече собрались сторонники и противники возведения завода. Среди них — учёные, экологи, местные жители, представители бизнеса. Отмечу, что сейчас этот проект на особом контроле краевых властей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]