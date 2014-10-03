Строительство завода минеральных удобрений в Находке приблизит сроки газификации

Строительство завода минеральных удобрений в Находке позволит газифицировать город уже в ближайшие годы. Уже начата актуализация схемы теплоснабжения муниципалитета, сообщают «Вести:Приморье».

По мнению руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края Андрея Леонтьева, именно НЗМУ дает импульс для создания современной коммунальной инфраструктуры, работающей на газе.

«При относительно небольшом объеме потребителей газа в Находке именно НЗМУ становится якорным предприятием, которое необходимо обеспечить голубым топливом. Строительство завода позволит обеспечить газом и коммунальную инфраструктуру», – пояснил Андрей Леонтьев.

Он отметил, что в Находке старая тепловая генерация, работающая на мазуте и угле, которая мешает развитию города, как в социальном, так и в экономическом плане. Находке нужно создание локальной генерации, работающей на газе, что, в свою очередь, позволит повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей.

В частности, приход в Находку «большого» газа позволит восстановить круглогодичное централизованное снабжение потребителей горячей водой, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

На первом этапе в центральной части Находки планируется построить две крупных котельных, которые будут работать на природном газе. После ввода в эксплуатацию они заменят 11 мазутных и угольных котельных. Реконструкция позволит снизить расход мазута на 45 тысяч тонн, а эффективность в топливной составляющей ожидается около 590 миллионов рублей в год,

«Уже сегодня приступили к актуализации схемы теплоснабжения Находкинского городского округа для дальнейшего ее наложения на принципиально новую схему развития газоснабжения и газификации Находкинского городского округа с учетом всех социальных и экономически значимых потребителей города. Переход на газ очевидным образом положительно скажется на экологии города. Закрытие угольных и мазутных котельных в разы снизит объемы выбросов в атмосферу сажи и копоти», – добавил глава ведомства.

По словам главы Приморья Олега Кожемяко, строительство завода по производству минеральных удобрений под Находкой должно осуществляться в условиях строгого соблюдения требований природоохранного законодательства и под контролем общественности.

«Считаю, что соблюдение требований экологического, градостроительного, земельного и природоохранного законодательства при производстве данных работ является важнейшим приоритетом для оператора проекта», – заявил Губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]