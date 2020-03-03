Сезон активности клещей официально открыт в Приморье

С 14 марта 10 жителей Приморья обратились в медицинские организации края с жалобами на присасывание клещей. На экспресс-исследование сданы четыре клеща, снятых с людей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в одном исследованном клеще обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в этом году период активности клещей в Приморском крае составит в среднем 215 дней. Муниципалитетам предстоит провести дератизацию в лесопарковых зонах и на территориях природных очагов.

«По состоянию на 30 марта в медицинские организации края с присасыванием клещей обратились 10 человек, в том числе двое детей. Это жители Владивостока (присасывание клеща при посещении лесной зоны в районе бухты Лазурная), Уссурийска (присасывание клеща в Шкотовском районе и селе Анисимовка) и Находки. За аналогичный период 2020 года в медорганизации обратились девять человек. Продолжаем проведение оперативного мониторинга, лаборатории готовы исследовать клещей», – отметили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что в прошлом году среди жителей Приморья зарегистрировано 220 случаев природно-очаговых заболеваний. Краевой показатель заболеваемости был превышен в Хорольском, Октябрьском округах, Пожарском, Кавалеровском, Яковлевском районах. Больше всего случаев было зафиксировано во Владивостоке – 14,3% от общей численности заболеваемости.

В министерстве здравоохранения Приморского края напомнили, что тем, кто ведет активный образ жизни, часто бывает на природе, посещает дачные участки, рекомендовано в обязательном порядке вакцинироваться от клещевого энцефалита.

«Прививка делается по полису ОМС в поликлиниках для определенных категорий граждан: от 3 до 18 лет, а также для людей старше 60 лет. Для работающего населения вакцинация проводится платно или организуется на предприятиях за счет средств работодателя. Главное условие – последняя вакцина должна быть введена не позднее, чем за две недели до выхода в лес. Важно, чтобы успел выработаться иммунитет», – подчеркнула глава краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Как защититься от инфекций, передающихся клещами:

– при нахождении на опасной в отношении клещей территории необходимо иметь одежду спортивного типа и головной убор. Одежда должна быть светлой и гладкой, воротник и манжеты плотно прилегать к телу, рубашку следует заправить в брюки, брюки – в носки на резинке. Регулярно проводите осмотры одежды, волосистой части головы и открытых участков тела;

– для обработки одежды используйте средства, отпугивающие клещей (репелленты);

– осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес, не заносите в жилые помещения лесные цветы;

– в случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить и обратиться в медицинскую организацию;

– снятое насекомое рекомендуется сдать в одну из 22 лабораторий, в которых проводятся экспресс-исследования для определения зараженности клещей инфекциями;

– при получении положительного результата на исследованного клеща пострадавшему необходимо обратиться в медицинскую организацию.

Справочно. Приморский край – активный очаг природно-очаговых заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, в передаче которых ведущая роль принадлежит иксодовым клещам. Заражение инфекциями, передающимися клещами происходит при укусе или при раздавливании присосавшегося клеща. Заражение возможно и без посещения леса, клещ может быть принесен с ветками, цветами, на шерсти домашних животных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]