Суд изменил меру пресечения депутату ЗакСа Приморья

Во Владивостоке депутата Законодательного собрания Приморья Юлию Толмачёву, обвиняемую в махинациях с земельными участками в районе Весенней, после двух месяцев домашнего ареста отпустили под подписку о невыезде. Меру пресечения ей смягчил Ленинский районный суд в понедельник, 5 апреля, когда началось рассмотрение дела по существу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края, старший советник юстиции Виолетта Дорожкина, обвиняемой в уголовном преступлении приморскому политику Юлии Толмачёвой Ленинский районный суд изменил меру пресечения. Она была отпущена под подписку о невыезде. До этого Толмачёва два месяца провела под домашним арестом.

Отметим, что дело Юлии Толмачёвой уже рассматривается по существу. До этого Следком и прокуратура сообщали, что фигурантка дела успела возместить нанесённый городскому округу 17-миллионный ущерб. Следующее слушание, согласно данным сайта суда, назначено на 13 апреля.

Напомним, депутат ЗС ПК, адвокат Юлия Толмачёва обвиняется в незаконном оформлении земельных участков в районе Весенней. По данным приморского СК, в её действиях прослеживается мошенническое преступление по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, в период с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве своей знакомой и бывшего супруга, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, обвиняемая оформила в собственность 24 земельных участка. Для реализации задуманного в отношении части участков должностным лицам департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставлены документы с заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на них объектах недвижимости. Остальные были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий. Эти документы позволили в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, в результате чего городскому округу причинён ущерб в размере свыше 17 млн рублей. Один участок Толмачёва оформила на себя, остальные – на родственников и знакомых.

До того, как экс-кандидат в губернаторы стала подозреваемой, был арестован её бывший муж Сергей Красношапка. Он также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015 году он и Екатерина Шлыкова, действуя в корыстных интересах по предварительному сговору, приобрели 12 земельных участков в районе улицы 5-й Ключ на Весенней. Красношапка был отправлен в СИЗО, но затем меру пресечения смягчили до домашнего ареста с разрешением гулять два раза в день.

Ранее подробно писали об «инвалидной схеме»: когда нынешний вице-мэр Владивостока Наталья Соколова управляла департаментом земельных и имущественных отношений администрации Приморья, а Сергей Красношапка ещё был супругом Юлии Толмачёвой, на Весенней было организовано дачное товарищество, в которое принимали только инвалидов с соответствующей справкой. Согласно законодательству, земельные участки были предоставлены инвалидам бесплатно. Затем Сергей Красношапка выкупил их за небольшую стоимость и стал владельцем 6,4 гектара земли в престижном районе города. Сам Сергей Красношапка вину не признаёт.

В апреле 2020 года у родственников Толмачёвой прошли обыски, организованные краевым СК и УФСБ. Побывали силовики и в министерстве имущественных и земельных отношений края, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Тогда всего было проведено более пяти обысков. При этом у самой Юлии Толмачёвой обысков не проводили – об этом она заявила позже, после появления публикаций в СМИ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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