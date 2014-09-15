Впервые с 1 февраля: Курсы евро и доллара изменились

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, сообщают «Вести:Приморье».

По данным на 9:32 мск, курс доллара вырос на 27 копеек — до 77,53 руб.

Курс евро увеличился на 33 копейки — до 92,07 руб.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT данные Московской биржи, согласно которым курс доллара в ходе торгов поднялся выше 77 рублей.

«На курс валюты сейчас влияет внешний негативный фон, прежде всего обострившаяся санкционная угроза. Кроме того, свою роль сыграло и понижение цен на нефть, хотя и не такое значительное, как в прошлом году. Но опосредованно понижение цен на нефть тоже оказывает влияние на валютные курсы. В первую очередь речь идёт о геополитических рисках», — пояснила Мильчакова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]