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Вчера, 20:33

Доллар поднялся до «космических» цифр

Доллар поднялся до «космических» цифр

Источник фото: pixabay.com

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник поднимался до 79 рублей впервые со 2 апреля, на 10:28 мск доллар торговался по 78,82 рубля (+62 копейки к закрытию пятницы), сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».

Евро снова поднялся выше 91 рубля, до 91,53 (+60 копеек).

"Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном, начавшееся вчера, может стать новой причиной роста недоверия к рублю, - отмечают аналитики Росбанка. - И хотя Россия не выразила своей позиции в явной форме, сосредоточив внимание на посреднических функциях в переговорах между враждующими сторонами, близость вооруженного конфликта к границам России, а также предполагаемая роль Турции в части поддержки азербайджанской стороны может усилить недоверие иностранных инвесторов в отношении локальных активов".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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