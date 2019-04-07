Land Cruiser «ушел с молотка» за долги предприятия перед жителем Приморья

С приморской организации взыскан долг по оплате труда работника за счет реализации автомобиля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост». Поскольку компания не приступала к исполнению финансовых обязательств перед своим работником, долг был взыскан в принудительном порядке.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю, в соответствии с решением суда закрытое акционерное общество, занимающееся реставрацией различных объектов, проектированием и строительством, обязано выплатить задолженность по оплате труда в пользу жителя Владивостока в размере почти 140 тысяч рублей.

Исполнительный документ был предъявлен в отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов в отношении юридических лиц по Владивостокскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю, сотрудник которого должным образом известил руководство предприятия о возбуждении исполнительного производства.

Однако в установленный законом срок обязательства по оплате труда перед приморцем не были исполнены, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 10 тысяч рублей, а также вручил руководству организации предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Кроме того, сотрудник Службы наложил арест на принадлежащий должнику автомобиль марки Toyota Land Cruiser, 2002 года выпуска. Так как к исполнению решения суда юридическое лицо не приступило, собственность была передана на реализацию.

В результате имущество продано почти за полмиллиона рублей, благодаря чему задолженность и исполнительский сбор погашены в полном объеме. Излишне взысканные денежные средства, вырученные от реализации, перечислены на счет компании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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