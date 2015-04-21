"Выспимся попозже": Олег Кожемяко в 5 утра провел совещание с главами муниципалитетов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в субботу, 10 апреля, провел совещание в режиме ВКС с главами муниципалитетов и профильных ведомств по вопросу готовности сил и средств к быстрому реагированию на термоточки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, селектор начался в 5.00 – наиболее оптимальное время для ликвидации возгораний. По мнению губернатора, крайне важно реагировать на возникающие пожары в течение первых нескольких часов после того, как поступил сигнал.

По данным, полученным со спутника, на утро субботы в Приморье выявлены 33 термоточки в Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Спасском, Хасанском районах. Главы этих территорий доложили Губернатору об оперативной остановке на местах и готовности к тушению природных пожаров. По итогам докладов Олег Кожемяко отметил, что не везде обеспечен своевременный выезд пожарных групп к местам возгораний.

«Ранние часы – наиболее эффективное время для ликвидации пожаров, и его надо максимально использовать для этого, задействуя минимальные силы. Выспимся попозже! Сейчас главное – удержать ситуацию с пожарами! К месту возгорания должна выдвинуться группа со снаряжением, связью, запасом воды, по прибытии – зафиксировать время, место, отправить видеоотчет, если это возможно. При необходимости главы лично выезжают и координируют действия пожарных», – обозначил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что в крае введен особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 4 до 500 тысяч рублей. С начала года на месте поджогов уже были задержаны 11 человек.

Во время совещания спасатели сообщили, что после небольших дождей в начале недели в Приморье установится жаркая погода, с превышением температуры на несколько градусов выше нормы. Это, в свою очередь, повысит риск лесных пожаров.

В связи с этим Олег Кожемяко поручил усилить контроль за пожарной обстановкой, создать межмуниципальные пожарные группы, готовые к переброске в другие районы, при необходимости – разбивать пожарные лагеря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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