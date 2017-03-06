Начальник угрозыска в Приморье нашел человека, который взял его вину на себя

Бывший начальник угрозыска Хасанского ОМВД признан виновным в превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

В суде он признал вину в избиении двух жителей района и в том, что, пытаясь избежать ответственности, нашёл человека, который возьмёт вину на себя.

Условным сроком в четыре года (и испытательным сроком ещё в четыре года) отделался S. – бывший начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Хасанскому району. Судом он признан виновным по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч.3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

Как было установлено в ходе следствия и суда, в конце 2018 г., S. и ещё два оперативника уголовного розыска, в отношении которых он был начальником, отрабатывали причастность нескольких лиц к убийству несовершеннолетнего. В ходе проверки одного из адресов, S. и его подчинённые, угрожая силой и применением оружия, проникли в дом местного жителя, у которого требовали информацию о возможных подозреваемых. Однако, «беседа» полицейских с жильцом дома и его гостем закончилось тем, что S. нанёс несколько ударов хозяину дома. А оперативники вытащили второго мужчину из-под кровати, куда он пытался уползти, и избили его руками и ногами. Били, в том числе, коленом в голову.

Весной 2019 года, желая уйти от ответственности за содеянное, зная, что дело расследует местный Следком, S. убедил местного бомжа, страдающего психическим заболеванием, взять вину на себя: якобы это бомж, а не полицейские, избили двух человек. В итоге бомж взял вину на себя, чем ввёл в заблуждение следователя и адвоката. Потерпевших, не давая им читать содержимое, полицейские заставили подписать протоколы, в которых они меняли показания. Ещё один полицейский, находившийся на грани увольнения, под давлением S. также дал ложные показания о противоправном поведении потерпевших, чтобы легализовать насилие со стороны оперативников.

Подсудимый согласился на особый порядок рассмотрения уголовного дела. Приговор в силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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