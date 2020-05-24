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Минздрав ужесточил правила: Из аптек исчезнет популярный препарат

Минздрав ужесточил правила: Из аптек исчезнет популярный препарат

Аптечные сети не хотят больше заниматься продажами успокоительного средства феназепам, сообщают «Вести:Приморье».

«Это связано с тем, что в марте 2021 г. Минздрав ужесточил правила его продажи и выполнить новые требования сети не могут. В частности, министерство отнесло препарат к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет. Это означает, что в любой момент в аптеку может прийти проверка со стороны контролирующих органов и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей», — рассказал «Ведомостям» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Но основная проблема связана не с этим. Вслед за новыми правилами Минздрав выпустил разъяснения к ним, в которых указывает, что препарат входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для реализации таких препаратов сети должны иметь отдельную лицензию, а у большинства компаний ее нет, пояснила директор СРО «Ассоциация независимых аптек»  Виктория Преснякова. Поэтому сети и стали оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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