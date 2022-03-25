Москвичи скупили «Панадол», приморцы - антидепрессанты. Гонка за раскрученными брендами лекарств охватила россиян. Для насыщения рынка внесены поправки в законодательство. Фармацевты объясняют пациентам, чем отличаются дженерики от оригинальных препаратов. Когда на полки аптек Приморья вернуться раскупленные медикаменты, расскажет Мария Ежевская.

Скупают не только сахар, но и медикаменты. На сайтах крупных аптечных сетей — обращения руководителей о ценах и доступности товаров, информация о повышенном спросе и очередях:

«Никакого специального повышения цен и остановки продаж товаров в нашей сети нет и не планируется в будущем. Всё, что у нас есть в наличии, мы продолжаем продавать».

Москвичи опустошили аптечные полки с лекарствами от простуды. Приморцы раскупили антидепрессанты и средства от прыщей. Но такой ажиотаж - искусственный, подчеркивают чиновники. Причин для него нет.

Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края: «Ни одно медицинское изделие, ни один реактив, ни одно лекарство в санкционные списки не попало. Поставщики планируют выполнять свои обязательства по всем отыгранным контрактам. Возможно удлинение логистики. Пока ситуация управляемая, под контролем».



Фармацевты подчёркивают - пациенты гоняются за раскрученными брендами. Хотя рынок наполнен аналогами. Их отличие от оригинальных — лишь в «пальме первенства».

Юлия Феоктистова, врач клинический фармаколог ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1»: «Препарат-дженерик — это так называемый препарат аналог, который имеет то же действующее химическое вещество как и оригинальный препарат».



Чтобы получить регистрацию и попасть в продажу, аналоги проходят целый ряд испытаний на соответствие оригинальному препарату. Те медикаменты, которые заменителя не имеют, но всё же пропали из приморских аптек, скоро появятся, заверил глава региона.



Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Мы обсуждали на совещании и логистику и поддержку фармацевтических предприятий в части субсидирования кредитов, с тем чтобы они быстрее развернулись, где-то авиа-перевозками, где-то автомобилями закрыли эту проблему. Поэтому работа будет организована в ближайшие дни, длительных перебоев не будет».



Для насыщения рынка введена до конца 2022 года и временная мера: иностранные производители и дистрибьюторы смогут завозить в Россию препараты в иностранной упаковке. Сверху будут клеить этикетки с информацией на русском.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]