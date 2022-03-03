Ажиотаж в аптеках. Что происходит с ценами и стоит ли закупаться лекарствами?

Приморцы массово закупаются лекарствами на месяцы вперед. Сегодня люди боятся резкого скачка цен, а кто-то опасается, что и вовсе больше не купит нужное импортное лекарство. Однако оправдан ли страх? И нужно ли искусственно создавать дефицит?

Видеорепортаж Анна Маричевой.

Рабочий день, утро. Ажиотажа в аптеках нет. Но фармацевты честно отвечают, приморцы стали закупаться лекарствами на месяцы вперед. Впрочем, в аптеках гарантируют — что уж точно не подорожает, так это жизненно необходимые препараты. А это примерно 40 процентов от всего фармацевтического рынка Приморья. Они подлежат государственному контролю и резкий скачок цен на них невозможен. Что касается остальных лекарств — аптеки Приморья перестраховались и создали резерв.

Ирина Архипова, коммерческий директор аптечной сети: «Резерв мы держим, у нас сейчас полуторамесячный резерв, исходя из той уходимости, которая обычно у нас и была, сейчас мы его удерживаем - этот товарный запас, немножко даже его усилили для того, чтобы в случае перебоев товарный запас у нас остался».

В аптеках не скрывают, многие российские производители используют в своих товарах импортные компоненты. И закупки некоторых уже приостановлены. Однако большинство поставщиков давно работают с Индией и Китаем. Там производят высококачественные субстанции для лекарств, которые сегодня продолжают поступать отечественным компаниям.

Кроме того, сегодня рост цен на контроле у государства. Правительство получит дополнительные полномочия по оперативному принятию решений в отношении лекарств и медизделий.

Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ: «Еще одна мера направлена на стимулирование развития производства лекарств, которые не имеют российских аналогов. Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий».

Не останутся без лечения и пациенты медицинских учреждениях Приморья. Там запасов хватит минимум на 3 месяца. А поставщики продолжают выполнять заявки.

Ольга Степачева, заведующая аптекой Краевой клинической детской больницы №1: «Мы работаем по контрактам, поэтому у нас фиксированная цена, и они исполняют эти контракты. Когда мы заключаем контракт, я сразу оговариваю с нашими поставщиками, что у них на складе должно быть то или иное количество лекарственных препаратов».

Сегодня на фармрынке Приморья больше 60 процентов — лекарства отечественного производителя. А склады больниц доверху наполнены коробками с необходимыми препаратами. Дефицита лекарств не прогнозируется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]