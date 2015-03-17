Жизненно важные лекарства могут подорожать

Производство дешевых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) может полностью остановиться в России, если власти не снимут ограничения по их стоимости. В противном случае в аптеках появятся более дорогие или менее качественные аналоги, считает врач, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, сообщают «Вести:Приморье».

Дмитриев подтвердил, что жизненно важные препараты не окупают затраты на их производство из-за ограничений по цене. «В погоне за социальными обязательствами власти могут уничтожить производство дешевых препаратов. У нас система ценообразования такая, что мы не имеем права поднимать цену чаще, чем раз в год, и на официальный уровень инфляции, которая не совпадает с реальной. Без лекарств мы не останемся, но не исключено, что цена где-то вырастет, а где-то просядет качество», — подчеркнул эксперт в разговоре с ura.ru.

По его словам, сохранить производство дешевых ЖНВЛП в условиях, когда растет курс доллара, смогут лишь крупные фармацевтические компании. Они могут компенсировать потери за счет продажи более дорогих лекарств, цены на которые не регулируются. Однако компании, в которых доля жизненно важных препаратов достигает 80%, могут совсем прекратить их производство.

Дмитриев предполагает, что на рынок могут хлынуть менее дорогие белорусские лекарства, которые производятся по государственной программе. Однако в этом случае может ухудшиться качество препаратов. Или же, по мнению эксперта, в аптеках появятся индийские дженерики, которые будут стоить дороже прежних ЖНВЛП. В то же время на рынке останутся российские лекарства наподобие ибупрофена, которые уже сегодня имеют множество аналогов в разных ценовых категория.

Чтобы не допустить закрытия российских производств, властям необходимо прекратить регулировать цены на жизненно важные лекарства и позволить компаниям повышать стоимость исходя из реальной инфляции, подытожил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что фармацевтические компании могут прекратить производство ЖНВЛП — таких, как парацетамол и ибупрофен, поскольку их себестоимость намного выше реальной цены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]