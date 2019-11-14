Песков заявил о специальных мерах контроля за лекарствами в аптеках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с лекарствами в ряде российских регионов, сообщают «Вести:Приморье».

«Вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба. Это необходимо для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах, чтобы избежать дефицита. Мы знаем, что в определённых регионах дефицит возник, а это недопустимо», — сказал Песков.

Ранне «Вести:Приморье» сообщали, Фармацевты разводят руками, пациенты переходят на народную медицину. Ассортимент препаратов тает на глазах в приморских аптеках. Лечение все чаще превращается в квест, делятся приморцы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]