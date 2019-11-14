Новости Общество
Сегодня, 16:03

Песков заявил о специальных мерах контроля за лекарствами в аптеках

Песков заявил о специальных мерах контроля за лекарствами в аптеках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с лекарствами в ряде российских регионов, сообщают «Вести:Приморье».

«Вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба. Это необходимо для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах, чтобы избежать дефицита. Мы знаем, что в определённых регионах дефицит возник, а это недопустимо», — сказал Песков.

Ранне «Вести:Приморье» сообщали, Фармацевты разводят руками, пациенты  переходят на народную медицину. Ассортимент препаратов тает на глазах в приморских аптеках. Лечение  все чаще превращается в квест, делятся приморцы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме