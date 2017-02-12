«Работают двое»: заметная парочка обчищает магазины в Приморье

В Приморье, в Партизанске, женщина с мужчиной крадут товар с полок магазинов. Об этом в паблике dpscontrol_125rus рассказали сотрудники одного из таких магазинов, сообщают «Вести:Приморье».

Парочка попала в поле видеокамеры, установленной в помещении. На кадрах хорошо видно, мужчина выбирает товар, вероятно, примеряет, удобно ли будет вынести выбранный. Или все-таки остановиться на чем-то другом. И пока женщина отвлекает продавца, мужчина спокойно выходит.

Магазин «Хороший» 11 апреля приблизительно 14:20 Были замечены мужчина и женщина, которые совершили кражу. На видео женщина отвлекла продавца, а мужчина забрал товар, поспешив к выходу. Ближайшие магазины, будьте бдительны, они часто заходят и ведут себя девиантно, наседают на продавцов, облокачиваются на стол и задают отвлекающие вопросы, осматривают торговый зал и уходят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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