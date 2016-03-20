«Работают двое»: магазины в Приморье опустошают «предприимчивые» парни

В Большом Камне сотрудники одного из магазинов предупредили горожан, что «предприимчивые» молодые люди воруют с прилавков товар, сообщают «Вести:Приморье». Действуют так: один отвлекает, другой тащит.

«Будьте внимательны ходят парни воруют по магазинам, один отвлекает, второй тащит, будем писать заявление», пишет авторы поста.

В комментариях пояснили, жаль продавцов, с которых потом может спросить собственник магазина. Также жители Приморья отметили, чаще всего на такое идут молодые люди, которые не хотят работать, ищут легкий способ наживы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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