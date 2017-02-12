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Вчера, 17:24

"Докатилась Шура": пользователи Соцсети помогли вычислить воровку

"Докатилась Шура": пользователи Соцсети помогли вычислить воровку

Источник фото: dpscontrol

Предприимчивая женщина ходит по магазинам в Большом Камне и ворует товар, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol.

"Мадам ходит по магазинам и берет товар, потом типо "сейчас вернусь", и убегает...", - рассказала сотрудница магазина "Мария плюс", расположенного на улице Карла Маркса, 21 А. - ...Верни деньги, а то полетишь светиться по всему Камню..."

Хотя по словам местных жителей, женщина итак уже прославилась своим криминальным талантом на весь Большой Камень.

"Так она не давно в пивном магазине "засветилась", живет на Приморского комсомола 29в, и не стыдно воровать, муж на ССК вроде работает😅", - сообщила одна из подписчиц.

"Это же Саша, раньше в Находке жила", "Шура,  докатилась", - узнали по фото женщину другие пользователи Сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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