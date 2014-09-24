О повышении зарплаты учителям рассказал депутат Госдумы

Базовый оклад учителей в России предлагается повысить до трехкратной величины прожиточного минимума в регионе, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующий законопроект депутат от ЛДПР, зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев намерен внести в нижнюю палату парламента. Изменения вносятся в Трудовой кодекс.

"Работа над этим законопроектом почти завершена. Скорее всего, мы внесем его в четверг", - сказал Зайцев.

Законопроект (есть в распоряжении РИА Новости) предполагает, что базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трехкратной величины прожиточного минимума в регионе. При этом, как говорится в проекте, минимальная зарплата учителя не может быть ниже средней зарплаты в регионе.

Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составляет 11 653 рубля, это значит, что учителя в регионах будут получать базовый оклад в размере около 35 тысяч рублей. Именно такой минимальный базовый оклад будет гарантирован учителю за 18 норма-часов преподавательской работы", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Если опираться на то, что по проекту минимальная зарплата педагога не может быть ниже средней зарплаты в регионе, то средняя учительская зарплата по России составит 45 тысяч рублей, говорится в записке.

Законопроект также предлагает установить, что разница между зарплатами директора школы и учителя не должна превышать 1 к 4.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, более 140 миллионов рублей выплатили молодым педагогам в 2020 году в Приморье. Материальную поддержку получают 807 специалистов. Молодые педагоги в Приморье имеют право на единовременную выплату в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Кроме того, они получают ежемесячную материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет.

Также отметим, в первых числах апреля в Приморье была организована горячая линия, где рассматривались вопросы, связанным с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, в частности рассматривались вопросы Трудового кодекса и выплат учителям. Один из часто задаваемых - Из чего формируется должностной оклад педагогического работника, от которого формируется зарплата в месяц. Менее ставки, более ставки — что включается для проведения расчетов?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]