«Кирпич» на въезд к излюбленному приморцами пляжу: Версии разнятся

Жители Приморья выстраивают версии, почему установлен запрет на проезд к месту отдыха жителей города Артема. Выстраивались разные версии.

Одни граждане говорят, вскоре откроют, как только закончат строительство дороги. Дригие поясняют, знак ничего не значит. Обращать на него не нужно. Но где тогда логика. Проезжая его, водитель тем самым нарушает ПДД, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморье жительница Артема обратила внимание на знак «кирпич», который установили по пути к бухте Амбовозы, в районе Игорной зоны. Об этом уже не раз сообщали СМИ края. Однако ответ на заявление в администрацию АГО той самой неравнодушной жительницы Артема расставил все по своим местам. В ответе из мэрии отмечается, доступ к пляжу свободный. А по поводу установки знака, запрещающего проезд к морю, документы были перенаправлены в ГИБДД для решения вопроса в рамках их компетенции. Об этом пишет паблик artemportal.ru.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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