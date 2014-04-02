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Обезглавленного тигра привезут в Приморье на экспертизу

Обезглавленного тигра привезут в Приморье на экспертизу

Источник фото: hbk_novosti

В национальном парке «Анюйский» в Хабаровском крае 13 апреля нашли обезглавленного взрослого самца амурского тигра. Его принесло течением реки. Тело отвезут на экспертизу в Уссурийск, - сообщает "Вести: Приморье".

Как рассказали в центре "Амурский тигр", труп животного, зацепившийся за ветки деревьев в реке Анюй, обнаружили инспекторы нацпарка. Они сообщили о находке в полицию, извлекли тело животного из воды и обеспечили его сохранность до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Визуальный осмотр не показал наличия огнестрельных ранений, однако сам факт отсутствия головы у тигра свидетельствует о криминальном характере его смерти. Голову могли отделить для последующей продажи или с целью скрыть следы ранений. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Тело животного передано на экспертизу в Центр «Амурский тигр». Специалистам предстоит выяснить, когда погиб тигр и как долго пробыл в воде.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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