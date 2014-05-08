В Приморье благоустроят территорию у озера Хасан, где в 1938 году прошли приграничные бои

До конца лета в Хасанском районе благоустроят территорию у озера Хасан, где в 1938 году прошли приграничные бои, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщил на совещании в Правительстве Приморского края в среду, 14 апреля, руководитель регионального агентства по туризму Владимир Щур, дорожная карта благоустройства территории боев у озера Хасан, включая сопку Заозерная, согласованная с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края, должна быть готова в ближайшие дни. Сроком окончания работ определено 31 августа.

«Кроме этого проекта в текущем году в Хасанском районе предполагается реализовать целый ряд мероприятий по созданию и приведению в порядок туристической инфраструктуры – соответствующие поручения дал Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Так, на озере Лотос до 20 августа обустроят смотровую площадку с зоной отдыха, совместно с федеральным учреждением “Земля Леопарда” продолжится работа по благоустройству Кравцовских водопадов, а в Хасане мы планируем открыть филиал Туристско-информационного центра», – рассказал Владимир Щур.

Реализация проекта благоустройства озера Лотос поручена министерству лесного и охотничьего хозяйства Приморья. Предполагается, что помимо смотровой площадки там появятся вышка для наблюдения за птицами и пирс для рыбаков. Районной администрации рекомендовано к 1 мая предоставить для рассмотрения на бюджетной комиссии Правительства региона предложения по созданию в районе туристской инфраструктуры озера Лотос участка автодороги и стоянки с твердым покрытием.

Как сообщалось ранее, одним из перспективных туристических объектов юга Хасанского района является стык границ трех государств – Российской Федерации, КНР и КНДР. Именно это место, откуда можно видеть территории трех государств, можно назвать уникальным на Дальнем Востоке. С китайской стороны границы обустроены смотровые площадки и иная инфраструктура, привлекающая многочисленных туристов. Нечто подобное предполагается организовать и на российской территории.

Напомним, что в прошлом году на средства краевой субсидии в Приморье обустроили целый ряд мест туристического показа – пляжи, зоны отдыха, экологические тропы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]