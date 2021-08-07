Годовщину Хасанских событий отметили в Приморье

Эскорт памяти «Хасан – священная земля и пограничная застава», посвященный 83-й годовщине Хасанских событий, стартовал в Приморье в субботу, 7 августа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В памятных мероприятиях принял участие губернатор края Олег Кожемяко.

29 июля 1938 года японские войска вторглись на территорию СССР. В ходе двухнедельных боев японцы были отброшены с советской территории ценой жизни 1 121 нашего бойца.

Почтить память погибших к мемориалу в поселке Хасан пришли пограничники, ветераны, юнармейцы, местные жители.

Открывая памятный митинг, глава Приморья подчеркнул важность сохранения памяти о событиях 1938 года для будущих поколений.

«Сегодня мы вспоминаем события, разыгравшиеся на сопке Заозерная. Беспримерное мужество советской армии поставило победную точку в конфликте с японскими милитаристами. На этом подвиге воспитано не одно поколение. И наша общая задача – хранить эту память, обустраивая такие места, и передавать ее молодежи. Вечная память героям!» – сказал Олег Кожемяко.

Губернатор вместе с жителями возложил цветы к монументу и почтил память погибших минутой молчания.

В этот же день глава Приморья принял участие в спуске плота Памяти с траурным венком на озере Хасан. Именно здесь развернулись тяжелые бои за советские высоты и 9 августа враг был выбит с нашей территории.

Также Олег Кожемяко поднялся на легендарную сопку Заозерная, к которой по его поручению сооружается лестница и видовая площадка. Это позволит организовывать на исторический объект экскурсии для школьников.

Справочно:

Эскорт памяти «Хасан – священная земля и пограничная застава» посвящен 83-й годовщине Хасанских событий и включает в себя проведение торжественных митингов. В девяти поселках Приморья пройдет Вахта памяти, ко всем обелискам 1938 года будут возложены цветы и траурные венки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]